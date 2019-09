Vito Contreras, conocido como el "abogado de los narcos", subió a su cuenta de Instagram una foto con su colega Helhue Sukni, quien está enfocada más en el centro y norte del país. Vito le pidió una foto y Sukni accedió, pero le dio un consejo directo. "Cuando se acercó le pregunté: ‘¿usted es el malo de la cabeza? No seas tonto, no subas fotos con billetes'”, contó a La Cuarta. "Le dije ‘no seas huevón… ¿para qué muestra plata? Mejor arréglate los dientes que los tienes chuecos. No seas ordinario”, agregó Sukni sobre Contreras, quien ostenta su dinero en Instagram.

