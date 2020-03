Le quemaron el auto al "Fritanga" tras funa y él reconoció "error"

El carismático "Fritanga" fue funado en redes sociales luego que enviara un íntimo video por mensaje interno a una usuaria de Instagram.

"Me siento profundamente arrepentido porque dicho acto no corresponde", reconoció el ex chico reality a La Cuarta. La acción provocó varias consecuencias, incluso que le quemaran su auto.

El youtuber copiapino, fue acusado por una personal trainer de Concepción, con quien no se conocen personalmente, pero con la que empezaron a comunicarse mediante la red social. En estos días de cuarentena, ella le pidió algo simpático para pasar "las penas", mientras el famoso respondió con una inaceptable grabación sujetándose la entrepierna y diciendo: "Maggie, aquí estoy haciendo la cuarentena, le mando un besito".

"Mi único error fue mal interpretar el que me hayan pedido un video para subir el ánimo a las 5 de la madrugada por mensaje interno (...) Fue flaite lo que hice y no corresponde, pero todos tenemos derecho a equivocarnos", dijo "Fritanga" al mencionado diario.

La madrugada del lunes, desconocidos rociaron con gasolina su vehículo y lo quemaron. El auto estaba estacionado fuera del lugar donde vive con sus padres y, según el ex chico reality, apagó el fuego juto a vecinos para evitar que se propagara a los domicilios.

Ver esta publicación en Instagram DECLARACIÓN PÚBLICA. Una publicación compartida de Felipe Andrés Fritanga Rios (@fritanga_official) el 30 Mar, 2020 a las 4:48 PDT

"Casi incendian los departamentos donde vivo, ya inicié todas las acciones legales correspondientes", sentenció.