Luis Fonsi debutará en Hollywood y protagonizará película romántica

Es oficial que el cantante puertorriqueño incursionará en los largometrajes, pues recientemente firmó para ser parte del filme "The Answer to My Prayer", "La respuesta a mi rezo", en español.

Dirigida por el cineasta de Los Angeles Patrick Pérez Vidauri, la trama de la película girará en torno a las vidas tres amigos oriundos de San Antonio, Texas y sus andanzas amorosas, que cambiarán debido al poder de una antigua oración, según informó Deadline.

El ganador del Grammy Latino en 2017 por su hit mundial "Despacito" había participado anteriormente en telenovelas latinoamericanas, pero este corresponde a su primer gran proyecto, el que será producido por el nominado al Oscar Edward James Olmos.