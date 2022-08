Luis Jara asegura que descartó animar el Festival de Viña en el pasado: "Me generaba conflicto"

El presentador y cantante Luis Jara fue invitado al programa "Zona de Estrellas" y durante la instancia reveló que hace poco menos de dos décadas le propusieron ser el anfitrión del Festival de Viña.

El tema surgió luego de que el intérprete de "Un golpe de suerte" fuera consultado con respecto a sus intenciones de animar el certamen musical más longevo de habla hispana del mundo.

"En su momento me generaba conflicto porque estaba en muchas cosas, porque me tocaba a mí salir en un momento en que se iba Antonio Vodanovic y me parecía injusto asumir esa responsabilidad. A Ricardo Montaner le costó mucho de hecho", expresó.

Pero hoy Jara no descarta aceptar una eventual invitación: "Lo aceptaría. El 2005 me lo ofrecieron y no lo acepté, pero hoy sí. Hoy estoy más libre, no tengo otra expectativa que hacer lo que me gusta", relató.

"Siento la tranquilidad hoy de no tener que competir con nadie, ni siquiera conmigo. Eso es en la ficción, siempre se hacen especulaciones, pero si me lo ofrecen, digo que sí".

Incluso nombró a la compañera junto a la que en un caso hipotético podría co-presentar: "Me gustaría animar con Karen Doggenweiler. Sin desestimar la admiración por las demás, pero creo que con ella tendríamos un juego muy lúdico", sentenció.