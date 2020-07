Michelle Obama estrena nuevo podcast de entrevistas en Spotify

La ex primera dama Michelle Obama anunció a través de sus redes sociales que difundirá su propio podcast a partir del 29 de julio en la plataforma de Spotify.

En este nuevo proyecto la abogada dialogará con familiares como su madre, colegas, amigos y entrevistará a varias personalidades.

"Mi esperanza es que esta serie pueda ser un lugar para explorar juntos temas significativos y analizar las muchas preguntas que todos estamos tratando de responder en nuestras vidas", dijo Michelle Obama en un video difundido en las redes sociales.

