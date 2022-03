Marcela Vacarezza criticó severamente a la ministra del Interior Izkia Siches

La presentadora chilena de televisión, Marcela Vacarezza, no está conforme con la impresión de la nueva ministra del Interior, Izkia Siches, sobre su primera semana de gobierno, y explicó por qué.

Vacarezza, quien con la figura televisiva Rafael Araneda comparten cuatro hijos en común, hoy utilizó su cuenta de Twitter para criticar a la líder del gabinete del presidente Gabriel Boric.

"Algo me produce cuando ya se empieza a abusar en el discurso "del rol de madre y de mujer", introdujo en la publicación Vacarezza sobre la autoridad independiente.

"Muchas mujeres lo han hecho siempre, y no me cabe duda que en peores condiciones. Vengan de a uno", continuó argumentando en la publicación que cita una nota periodística.

La expanelista, que había hecho pública su adherencia a la candidatura del excandidato presidencial José Antonio Kast,

