Marcelo Ríos atacó fuertemente a Jordi Castell en Twitter

No pasa desapercibido y no quiere pasarlo, lo de Marcelo Ríos en redes sociales ya se ha convertido en todo un espectáculo.

El "Chino" sorprendió con un nuevo ataque, está vez, a Jordi Castell. Luego que un usuario lo comparara con el fotógrafo, el ex tenista fue claro: "No me compares con sacos de hueas", lanzó.

No fue lo único, porque luego siguió escribiendo mensajes para defender su postura.

"Cuando uno huea tiene que aceptar que lo hueen esa es la gracia, los hueones graves que no se metan donde no corresponden", fue otra de sus frases.

No me compares con sacos de huea. https://t.co/38xZZBlN7b — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018

Es gay, no se le nota hueones maricones. https://t.co/Bs1OIpavMY — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018

Yo pregunte si Jordi Pastel era gay porque no sabia, pero ahora me queda claro ,y si le gusta el pico huea de el no me molesta https://t.co/DsaFZ0NY0e — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018

La corneta que mal educado,porque los chilenos nos hacemos siempre los cartuchos,digamos las hueas como son . https://t.co/SBzgMXWgAh — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018

Cuando uno huea tiene que aceptar que lo hueen esa es la gracia, los hueones graves que no se metan donde no corresponden https://t.co/tbt9SAe6BG — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) 14 de julio de 2018