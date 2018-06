María Jimena Pereyra explicó su distanciamiento con Carolina Soto

Todo ocurrió en el capítulo de este jueves de "Rojo", cuando la ex participante y cantante Carolina Soto visitó el estudio para mostrar su música y hablar de su experiencia en el programa.

En ese momento, María Jimena Pereyra, una de las coach del espacio, decidió abandonar el estudio ante la incredulidad del resto de los integrantes.

Fue este viernes en "Intrusos" donde Pereyra explicó a través de Michael Roldan lo ocurrido. "Hace cuatro años que no hablamos nada, no nos saludamos, no conversamos tras pantalla, entonces me parecía inconsecuente de mi parte hablar con ella".

¿Sus motivos? "El distanciamiento es porque Carola Soto le habría faltado el respeto a la actual señora de María Jimena Pereyra", señaló el periodista.

Desde ese momento, según la ganadora de la primera generación de "Rojo", Soto nunca se le acercó a conversar y aclarar esos dichos, a pesar que eran amigas.