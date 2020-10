Matthew McConaughey reveló que su papá murió mientras tenía sexo

El actor de Hollywood Matthew McConaughey se refirió al fallecimiento de su padre en 1992 y reveló su llamativa causa de muerte: le dio un infarto mientras tenía sexo.

El ganador del Oscar por "Dallas Buyers Club" aseguró, en una entrevista con People, que su padre predijo que moriría de esa forma, varios años antes.

Hablando de su nuevo libro, la biografía "Greenlights", contó que la relación de sus padres no fue fácil: se separaron dos veces y se casaron tres.

"(Un día) recibí una llamada de mi mamá. 'Tu papá se murió'. Se me doblaron las rodillas. No lo podía creer. Era mi papá, nada ni nadie podía acabar con su vida, excepto mi madre. Él siempre nos dijo a mis hermanos y a mí, 'Chicos, cuando me vaya voy a estar haciendo el amor con su madre'. Y eso pasó, tuvo un ataque cardíaco al llegar al clímax", relató el actor.