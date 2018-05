Máximo Menem Bolocco acusó a su hermana de no dejarlo ver a su padre

Máximo Menem Bolocco acusó que su media hermana, Zulema Menem, no lo deja tener contacto con su padre, el ex presidente argentino, Carlos Menem.

El hijo de Cecilia Bolocco utilizó Instagram Stories para relatar que "mi papá vive en Argentina y es muy dificil comunicarme con él".

"@Zulemamene es la única forma que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó todos los medios. Los custodios de allá tienen la orden de no contestarme (...) y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame".

A comienzos de año, a través de la misa vía hizo un llamado a que no lo involucren más con la figura del ex presidente de Argentina, "con suerte hablo con él y no sé en que problema esté metido", señaló.