Máximo Ménem Bolocco es dado de alta tras operación por un tumor cerebral

Este lunes el equipo de la Clínica Las Condes dio el alta médica a Máximo Ménem Bolocco, quien el pasado viernes fue operado de un tumor cerebral.

"Es el día más feliz de mi vida", dijo entre lágrimas Cecilia Bolocco al anunciar la noticia a la prensa. La buena noticia para el adolescente llega justo en el día en que está cumpliendo 15 años.

"Cuando entré al pabellón y lo operaron, sentí mucho amor. Sentí que mi hijo estaba siendo protegido y no me cabe ninguna duda que han sido todas las cadenas de oración que se llevaron a cabo. Muchas gracias", agregó la ex Miss Chile.

El pasado miércoles Ménem Bolocco llegó en compañía de su madre a la Clínica Las Condes, debido a fuertes dolores de cabeza. Tras una serie de exámenes, los médicos descubrieron la existencia de un tumor alojado en su cerebro y decidieron extirparlo mediante una operación que resultó exitosa.

Ahora, deberá esperar los resultados de la biopsia para determinar con qué métodos continuará su tratamiento.

¿Y su papá?

Más tranquila, Bolocco contó cómo pasó personalmente este momento y quiénes la ayudaron.

"Pepo (Daire, su pareja) ha sido un apoyo para mí y para Máximo. Este rosario me lo regaló el papa Juan Pablo II. Siempre he estado rezando, lo que me ha dado mucha fuerza y tranquilidad", dijo a los medios.

Sobre Máximo y su relación con Carlos Menem, Bolocco contó que "tuvo una relación muy dura con su papá, cuando lo dejaron en la calle y lo maltrataron. Le afectó mucho a su corazón".

"Carlos (Menem) se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre. Él no tenía muchas ganas, tengo que ser honesta, cuando le conté que me había llamado (Menem). Al día siguiente sí quería verlo, cuando venía en vuelo", detalló.

"Al día siguiente de la operación me dijo que pase, sólo él", dijo Bolocco, quien al ser consultada sobre por qué el ex presidente de Argentina se fue antes del cumpleaños de su hijo de este lunes dijo: "Así ha sido siempre la cosa".