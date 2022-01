Máximo Menem Bolocco: "Zulemita me hizo la vida imposible"

Máximo Menem Bolocco, el hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina Carlos Menem, brindó una distendida entrevista donde habló sobre la relación con su padre y su media hermana Zulemita y de los problemas de salud que atravesó en 2018.

"No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (...) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (...) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir", recordó sobre aquel episodio en conversación con Revista Velvet.

Ante su delicado estado, Carlos Menem viajó a Chile junto a su hija Zulemita para visitar al menor de sus hijos, aunque él no lo recuerde. "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más", relató.

De quien sí tiene recuerdos es de su media hermana: "Sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó".

Para Menem Bolocco fue la argentina quien dificultó la relación con su padre, ya que "tenía que pasar por ella para poder hablar con él".

"Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho", agregó.

Si pudo estar con él a comienzos de 2021, cuando el ex mandatario argentino agonizaba por su vida. "Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba", recordó el hijo de Cecilia Bolocco.