Michael B. Jordan le pidió a Hollywood contratar más gente negra

Durante una manifestación en Los Angeles, Michael B. Jordan esbozó una fuerte crítica contra Hollywood en medio de la discusión y crisis racial que se vive en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

"Se comprometen a una paridad de género del 50/50 en 2020, ¿dónde está el compromiso para contratar a gente negra? Contenido sobre negros dirigido por ejecutivos negros, asesores negros. ¿También van a controlar nuestra narrativa? Dejen que llevemos nuestra oscuridad a la luz", señaló el actor de "Creed".

Para el intérprete, todavía no se avanza en aquello en la industria del cine y tampoco a nivel más general, según consignó EW.

"Cualquiera que trate conmigo que tiene creencias racistas, si no estás conmigo, si no me apoyas y a la gente que se es como yo, no tenienes que estar conmigo. Yo uso mi poder para pedir diversidad, pero es el momento de que los estudios y las agencias también lo hagan", señaló.

Al final, dio un mensaje sobre estas manifestaciones. "Lo que estamos haciendo hoy hará que se escuchen nuestros valores y nuestras voces. Debemos seguir agitando las cosas. No podemos ser complacientes. No podemos dejar que este momento pase de largo, tenemos que seguir poniendo nuestro pie en sus cuellos", afirmó.