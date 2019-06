Miguel Asensio: ex socio de Sobras se aburrió del silencio y habló sobre las denuncias contra Nicolás López

En medio de las denuncias contra Nicolás López por abuso y acoso sexual, que lo tienen en la actualidad con arraigo nacional, uno de sus mejores amigos rompió el silencio.

Se trata del productor español Miguel Asencio, ex socio del cineasta en Sobras y pareja de la actriz Paz Bascuñán, quien en conversación con La Tercera explicó cómo ha sido este proceso desde que salió el reportaje con las acusaciones, además de asegurar que ya no filmará en nuestro país y que el cierre de la productora es definitivo.

"El linchamiento en redes sociales para alguien que tenga una opinión distinta a la de la mayoría es terrible. Es una dictadura popular lo que hay ahora mismo. No puedes opinar distinto, no puedes hacer nada distinto, porque te van a linchar. Lo que pasa es que en este país se perdió la presunción de inocencia, se perdió totalmente", partió diciendo.

Bajo esa premisa, fue claro. "Sale un reportaje en una revista y Nicolás es culpable directamente. O sea, la presunción de inocencia, a la que todo el mundo tiene derecho, aquí se perdió. Entonces no es justo y nadie habla de ello".

También sostuvo que una vez salido el reportaje le preguntó a López si eran ciertas las acusaciones y me dijo: "No, no es cierto". "Nicolás es un tipo que nunca, jamás me ha dicho una mentira. Sería la primera vez que me mentiría. Yo le dije: "Te creo y te apoyo".

"En un principio, obviamente, todo te causa dudas. Dudar es humano. Pero ¿cómo no voy a creerle a un tipo que conozco desde hace 12 años? ¿Cómo voy a traer a mi mujer a trabajar a una productora en la que hay un entorno que yo pienso que no es el adecuado? Sería un demente", dijo.

En ese sentido, se refirió a ese círculo de amigos del director, como el escritor Francisco Ortega, quien salió a hablar públicamente de las denuncias. "Tuvieron miedo a no posicionarse en contra de Nicolás. Todos tuvieron miedo. A mí me extrañó que muchos de los amigos de Nicolás se refirieran públicamente al tema sin haber hablado con él. No fueron como yo, que me acerqué y le pregunté si era o no era cierto. Y yo le creo, es mi amigo. ¿Cuántos se acercaron y le preguntaron? ¿Qué costaba decir "oye, quiero escuchar tu versión"? Lo condenaron públicamente sin haber escuchado ni a él ni las pruebas que tenía".

Por su parte, dijo que con el juicio en su contra, Nicolás López se ha convertido en un chivo expiatorio. "Los medios han puesto la cara de una persona para toda esa frustración que había, volcarla sobre él".

"En este país ha habido mucho abuso, mucho resentimiento, mucho sexismo y mucho machismo, hablando de los hombres. Entonces, sale este reportaje sobre Nicolás y la gente le pone una cara. Hace visible una cara que concentra todo esto. Todo esto de que iba en la micro y le tocaron el culo, de que iba en el Metro y le metieron mano", expresó.

Nunca vio nada

Asencio, además, señaló que desde que trabajó en Sobras nunca vio ningún tipo de acoso contra mujeres. "Si yo hubiera visto cualquier situación en el trabajo, la hubiera parado inmediatamente. Es algo que no puede tolerarse. Pero yo nunca lo vi".

Finalmente, también sostuvo que se dijeron muchas mentiras sobre él. "A mí me acusan de encubridor. Me acusan de llamarlas para intentar detener todo. Tengo los WhatsApp, los documentos, tengo todo".

Debido a eso, el productor hizo una denuncia por "acusaciones calumniosas" en fiscalía contra las actrices Lucy Cominetti y Andrea Velasco que involucraron al español en su testimonio.

"Me molesta que hayan mentido sobre mí. Esas mentiras me preocupan. Las mentiras fácilmente demostrables que son mentiras. Porque no es la palabra de uno contra otro. Hay papeles, hay pruebas. Sentí rabia", comentó.