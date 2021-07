Miguelito recordó su "round" con Rocky Balboa

Anoche, Podemos Hablar de CHV tuvo de invitados a varios ex Morandé con Compañía. Beto Espinoza, Ernesto Belloni, Francesca Cigna, María José Campos y Miguelito recordaron algunos personales y anecdóticos momentos de su vida. Fue este último que aprovechó una pregunta del animador Julián Elfenbein para contar detalles del día que conoció a Sylvester Stallone. El nexo entre el comediante y el hombre detrás de Rocky Balboa fue una amiga chilena del comediante.

"Andábamos de vacaciones mi esposa, mi suegro y mi mamá en Los Angeles, California y arrendamos un departamento. Yo tengo una amiga que es chilena (...) Ella tuvo muchos roces con estrellas de Hollywood. Cuando fui allá me dice '¿a quién te gustaría conocer?'", partió contando.

Su amiga lo llevó al café Roma, según ella un lugar recurrente para las estrellas. Se sentaron y se produjo el encuentro con Rambo.

"Me dice '¿viste quién está al fondo?'. Al fondo estaba ahí Mr. Rambo", agregó Miguelito quien siguió relatando que su amiga se paró de la mesa, se acercó a Stallone y desde allá le hizo una seña para que fuera hasta ella.

"Yo lo único que atino es: 'i'm sorry'. Y él feliz. Mi amiga ya le había contado mi vida entera, que era actor, que trabajaba en la tele acá en Chile, que era famoso (...) El me tomó la mano y me la puso en su cara", relató Miguelito sobre el momento previo a recrear la pose de un enfrentamiento con Rocky.