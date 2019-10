Miley Cyrus fue hospitalizada y recibió todo el cariño de su pololo

"Envíen buenas vibras", fue parte del mensaje de Miley Cyrus luego que fuera internada en un hospital por amigdalitis. "Intentando sanar lo más rápido posible", lanzó.

Altibajos en la vida de la cantante luego que del fin de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth, quien solicitó el divorcio definitivo.

Sin embargo, no todo es tristeza para la ex estrella de Disney, porque su actual pololo Cody Simpson aprovechó la instancia para ir a dejarlo diversas muestras de cariño.

También agradeció a su madre. "Cómo te presentas a ti misma puede determinar cómo te sientes. Gracias mamá, por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor cepillándome el pelo, Tish Crysus, eres la mejor mamá".

"No pienso recluirme y tener citas en casa porque no es divertido y porque me siento extremadamente incómoda, me pone en una posición vulnerable. Quiero poder hacer algo con quien estoy saliendo y no estar metida en casa sin nada más que hacer que ver Netflix en el sofá", fue otro de sus mensajes en Instagram.