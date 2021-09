Modelo Linda Evangelista afirma que fallido procedimiento estético la dejó "irreconocible"

Una de las más icónicas modelos de la década de 1990, Linda Evangelista (56), explicó el por qué no ha aparecido en los medios de comunicación durante los últimos años.

La razón se debe a fallido procedimiento no quirúrgico de eliminación de grasa –denominado criolipólisis– al que se sometió hace cinco años.

Según sus propias palabras, la dejó "irreconocible", luchando con problemas de salud mental y con el complejo diagnósitico de hiperplasia adiposa paradójica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Evangelista (@lindaevangelista)

"Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por –un procedimiento– que resultó contrario de lo prometido", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Y ese no ha sido el único efecto colateral: además de pasar por dos cirugías reconstructivas "dolorosas y no exitosas", su salud mental se ha visto profundamente deteriorada.

"No solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio. En el proceso me he convertido en un recluso", declaró.

Pese al triste anuncio, Linda Evangelista recibió innumerables mensajes de apoyo. Su colega durante su época dorada, Naomi Campbell, le dedicó unas emotivas palabras.

"Te aplaudo por tu coraje y fuerza para compartir tu experiencia y no ser más rehén de ella. Sabes que te amo. Te amamos y aquí para ti siempre, justo a tu lado", le respondió Campbell.

Por su lado, la modelo estadounidense, Cindy Crawford le escribió: "Linda, tu fuerza y escencia verdadera serán por siempre icónicas y reconocidas", expresó.