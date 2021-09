Mon Laferte actualiza su estado de embarazo compartiendo adorable foto

Esbozando una sonrisa, la cantautora nacional Mon Laferte (38) compartió a sus seguidores de Instagram una captura en la que se puede apreciar el nivel gestacional que cursa, mientras se encuentra en una gira por Estados Unidos, en un hito que marca su carrera.

La artista lleva 15 semanas de embarazo –casi cuatro meses– y en el registro se le ve feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte)

"15 semanas y una pizza. Vida de tour. Hoy Ventura, mañana Los Angeles", escribió en la publicación al lado de la foto.

Mon Laferte se encuentra en medio de una gran gira por ese país y serán 24 las presentaciones en total. Entre las ciudades que visitará se encuentran Nueva York, Brooklyn, Chicago, Miami, Atlanta y Las Vegas.

Fue recién el mes pasado que Laferte se animó a dar a conocer públicamente la noticia.

"Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así", declaró en esa oportunidad", dijo

En esa oportunidad, la vocalista se sinceró sobre del desafío emocional y físico que significa para ella el viajar y trabajar mientras está embarazada.

"Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡Soy feliz! Seré mamá", escribió en el posteo.