Muere George Pérez reconocido dibujante de clásicos de Marvel y DC Comics

A los 67 años, George Pérez falleció producto del cáncer terminal de páncreas que padecía desde el año pasado.

El reconocido dibujante es autor de clásicos retratos de Marvel y DC y su deceso fue informado por a través de Twitter por sus familiares: "todos estamos de duelo pero, al mismo tiempo, estamos increíblemente agradecidos de la alegría que (George) trajo a nuestras vidas. Conocer a George era amarlo y él amaba de vuelta. Ferozmente y con todo su corazón. El mundo es mucho menos vibrante sin él hoy".

"Todos conocen el legado de George como creador. Su arte, sus personajes e historias serán recordadas por años. Pero, tan importante como es ese legado, palidece en comparación al legado del hombre que George fue. El verdadero legado de George fue su amabilidad. Es el amor que tenía por darle felicidad a otros.- y espero que ustedes lleven eso consigo siempre", agregaron.

Thank you. All of you, for the love and support you have shown George through all of this.



It meant the world to him. pic.twitter.com/zputTLO2sF