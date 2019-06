Murió el padre biológico de Eminem a los 67 años

El padre biológico de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., murió esta semana cerca de la localidad de Fort Wayne en Indiana.

Según informó TMZ, el hombre aparentemente sufrió un ataque al corazón mientras se encontraba en su casa.

El rapero no ha ocultado su rencor contra su padre, a quien nunca conoció. Esto lo reflejó en canciones como "My Name Is" y "Cleanin 'Out My Closet". La madre del artista ha contado que se separaron poco después de su nacimiento.

En el año 2001, Mathers Jr. escribió una carta señalando que su ex mujer lo había alejado de su hijo, aún así, Eminem no buscó algún tipo de reconciliación.