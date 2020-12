Natalie Portman y cómo le afectó ser sexualizada siendo niña: "Me asustaba"

Fue en el año 1994 cuando se estrenó "El profesional (Léon) de Luc Besson, cinta que significó el debut en la pantalla grande de Natalie Portman.

Lo hizo a muy temprana edad, situación que le significó más de un problema posterior. "Ser sexualizada siendo ñiña, creo, me alejó de mi propia sexualidad, porque me asustaba. A esa edad tienes tu propia sexualidad, tienes tus propios deseos, quieres explorar cosas, y quieres ser abierta. Pero no te sientes precisamente segura cuando hay hombres mayores interesados en ti, y tú piensas, 'No, no, no, no'", sostuvo en conversación con el podcast "Armchair Expert" de Dax Shepard.

En la cinta interpretó a Mathilda, y sobre lo que vino después dijo que construyó "fuertes" o una especie de defensa contra atenciones que no deseaba.

"Cultivé conscientemente esa imagen, porque era el modo de hacerme sentir segura. Como, 'Oh, si alguien te respeta, no van a objetivizarte'. Cuando era adolescente, pensaba, 'No quiero tener ninguna escena romántica o con besos'. Empezaría eligiendo papeles que fuesen menos sexy, porque me preocupaba el modo en que se me iba a percibir y cómo de segura me iba a sentir", dijo.

Finalmente sostuvo que esa estretegia le sirvió y pudo sentirse segura de sí misma.