Naya Fácil causó repudio en redes por conducir en estado de ebriedad

Naya Fácil causó revuelo en redes sociales la madrugada de este viernes tras compartir registros donde estaba aparentemente ebria al volante.

"Hueón, no sé cómo conchetumadre poner música en el auto [sic]", dijo la intérprete de "Me pego el show" en sus historias de Instagram.

"Quiero poner música pa' irme manejando a mi casa pero no sé cómo conchetumadre ponerla hueón [sic]", explicó la joven a sus seguidores, seguido de un inentendible intento de cantar el tema que tenía en mente.

El repudio de sus seguidores

Tras el posteo, usuarios en redes sociales mostraron su molestia con Neculhueque, señalando que no es primera vez que toma el volante en esas condiciones.

"Quítenle la licencia", "matan gente inocente", "se acostumbró a manejar borracha", "las autoridades no pueden hacer nada al respecto?", entre otros, fueron los comentarios que hicieron sus seguidores.

Quitenle la licencia a la Nayafacil wn, cómo una persona así tiene licencia? Cuándo se la van a quitar? Cuándo mate a una persona por borracha? — Javier (@soyunloserbaby) July 7, 2023

Nayafacil manejando raja de curá y sube video, no puede ni hablar, pero agradece que la gente se preocupe por si llegó bien a su casa! Hasta cuando! No se merece nada bueno en su vida! Que rabia! — Lu (@Chimichurri198) July 7, 2023

Realmente personas si se les puede llamar así...no deberían existir...#naya #nayafacil #borracha da una impotencia ver que bostas como estas estén al volante de un auto...después causan un accidente matan gente inocente y lo único que piden después es "perdón " 🤬#nayavales🍄 #💩 pic.twitter.com/toFqihywIY — Jimena (@Jimeradio92) July 7, 2023

Oye la conchetumadre de la Naya fácil grabándose manejando curá nivel no podía ni modular...las autoridades no pueden hacer nada al respecto? La weona es súper irresponsable y cree que después pidiendo disculpas como weona queda todo listo pic.twitter.com/ozDRtDJNIK — SofíaBeatriz✨🌑 (@SofiiiiaBeatriz) July 7, 2023



Naya Fácil pidió disculpas

En tanto Naya, que reveló haber recibido varios mensajes tras publicar el vídeo, admitió el hecho asegurando que estaba arrepentida.

"Saben que cuando voy a carretes no voy en el auto y anoche pasó que por primera vez me vine a mi casa. Venía contra el tránsito, horrible, mal", expresó la joven, añadiendo que estaba en tan malas condiciones que "alguien me ayudó ahí a reaccionar un poco en la calle".

Asimismo, la celebridad de internet aseguró a sus seguidores que "nunca más manejo en esas condiciones. Quiero pedir disculpas a las personas que me ven, sé que es la peor huea y un día se los dije".

Además, la figura de redes sociales admitió estar pasando por un duro momento personal, señalando: "Ando muy débil mentalmente con el tema del alcohol estoy mal hace un par de semanas".