Netflix anunció el arribo de "Seinfeld" para el 2021

Celebran los fanáticos de "Seinfeld" y que además tienen Netflix, esto porque el servicio streaming anunció la llegada de la sitcom.

Eso sí, deberán esperar, porque la que es considerada como la mejor comedia de todos los tiempos, arribará con sus 180 capítulos el 2021.

Antes la pueden ver en otro servicio streaming, Amazon Prime, que tiene completa la serie.

Ganadora de un premio Emmy, un globo de oro, entre múltiples premios, "Seinfield" es toda una producción de culto gracias a las interpretaciones de Jerry Seinfeld, Michael Richards, Jason Alexander y Julia Louis-Dreyfus.

