Pailita se sinceró sobre el encarcelamiento de su hermano y su dura infancia: "Nunca fuimos felices"

El músico urbano Pailita reflexionó en el nuevo programa de TVN, "Urbanos: del barrio al éxito", sobre su dura niñez, el encarcelamiento de su hermano y el acercamiento a las drogas de parte de sus amigos.

En conversación con María Luisa Godoy, el joven de 22 años calificó su nuñez como triste: "Porque nunca fuimos felices, ¿para qué te voy a mentir? Nunca fuimos felices como familia. Había momentos sí... Obviamente, la navidad, cumpleaños...".

La drogadicción de su hermano fue una de las razones que lo llevaron a calificar su infancia como tal, ya que ésta "trae muchos problemas a la casa y a la familia. Se terminan peleando los hermanos. Pero fue un proceso, y bueno, porque me dejó como ejemplo de que eso no está bien. Desde niño me di cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Y ahí yo escogí me camino".

Carlos Raín creció en Punta Arenas, en un barrio cargado de "pandillas, todas esas cosas. Cuchillos, pistolas, metidos en las drogas (...) Era peligroso en ese momento. La mayoría terminaron privados de libertad. Incluyendo a mi hermano, que se juntaba ahí con todos los muchachos".

El joven cantante contó que su hermano estaba internado a los 17 cuando él iba en sexto básico. En ese momento, iba a dejarle encomiendas que lograba comprar trabajando en los semáforos: "Yo hacía malabares en las esquinas a veces, me iba a hacer mis monedas y le compraba cosas a mi hermano para llevarle en el internado. Me tocó madurar antes".

El deporte, especialmente el fútbol, fue crucial para que el joven no se acercara a las drogas, ya que "entrenaba todos los días. Era una locura. A veces entrenábamos en la playa, a las seis de la mañana, un domingo. Y yo sabía que si consumía no iba a rendir en la cancha, así que, ¿para qué lo iba a hacer?".

"Yo obviamente igual podría haber terminado en eso en la calle. Igual tengo hartos amigos que están presos hoy en día o que están metidos en eso, que nos juntábamos en la población", reflexionó.