Patricio Frez fue diagnosticado con cáncer de hígado: "No estoy asustado"

El pasado lunes 7 de octubre, el locutor Patricio Frez llegó al hospital Gustavo Fricke producto de una hemorragia digestiva y fue sometido a un procedimiento quirúrgico por una úlcera. Debido a eso se le realizaron diversos exámenes hasta que le informaron que sufre de cáncer al hígado.

El diagnostico, según contó LUN, fue confirmado este jueves. "Estoy como todo paciente que se encuentra en con esta cuestión: uno nunca piensa que le va a dar cáncer. Yo vengo de familia con problemas cardíacos, soy hipertenso y siempre pensé que la cosa iba a ir por ahí".

"La gente no tiene que desesperarse cuando tiene una enfermedad. A mí me han pasado muchas cosas en la vida, esta es una de las cosas fuertes, pero no estoy asustado. Siempre ha lo último que uno puede respirar, hay esperanza", sostuvo al matutino.

Además contó que los médicos buscarán achicar el tumor o extraerlo para hacer un trasplante de hígado y que desde la próxima semana se definirá su tratamiento, el cual realizará en Santiago a pesar que actualmente vive en Quilpué.

"Yo soy un gallo muy positivo y soy afortunado de tener fe. Eso me ha servido. Ahora, obviamente tengo mi corazoncito. Tengo una hija de 18 años que se va a graduar de cuarto medio, tengo dos nietos, tres hijos mayores, una mujer maravillosa que está a mi lado. Mi madre de 85 años me dijo te "prohíbo que vayas antes de que me vaya yo". Entonces en los momentos íntimos, independiente de tener fe, también me da un poquito de pena", concluyó.