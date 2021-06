Pedro Pascal agradeció desde Europa el Copihue de Oro 2021

Este viernes se realizó la entrega virtual de los Copihue de Oro 2021, que tuvo al chileno Pedro Pascal como uno de los ganadores.

El protagonista de "The Mandalorian" y "Narcos" fue elegido por votación popular como el Actor de la Década, imponiéndose a nombres como Daniel Muñoz, Tamara Acosta, Daniela Vega y Alfredo Castro, entre otros.

En un video grabado en Europa, Pascal, visiblemente emocionado, expresó: "Un millón de gracias por este honor. No me lo puedo creer. Me tienen totalmente impactado".

Y siguió: "Les quiero mandar unos abrazos, unos besos, cariños. Todo lo que tengo dentro de mí. A todos los fans, todo por ustedes. Muchísimas gracias".