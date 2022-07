Presunto acosador de Taylor Swift es arrestado en Nueva York

Durante el mes pasado, un hombre se infiltró en el edificio donde vive Taylor Swift en Nueva York para cumplir con sus amenzas de infringirle daño a la cantante.

El medio TMZ reportó que el sujeto habría sido arrestado por las fuerzas policiales. Se trata de Joshua Christian, quien fue detenido el viernes por la noche en su domicilio por acosar a la cantante, y enfrentarse a ella y su personal de seguridad.

Joshua ingresó a la residencia de la artista, sin invitación, a las 10:47 a. m. del 12 de junio con la "intención de molestar y acosar" a Swift.

El medio asegura que sus fuentes policiales revelaron que Christian llamó a la residencia de Taylor usando el intercomunicador del edificio y que amenazó con lastimar a la intérprete de "All Too Well" si se negaba a estar con él. El personal de seguridad de Taylor Swift se comunicó con la policía frente a lo ocurrido.

Esta no es la primera vez que la cantante es víctima de acoso por parte de hombres que se hacen llamar "fanáticos", anteriormente ha enfrentado episodios similares en sus casas de Rhode Island,Nueva York y Beverly Hills.