Ricky Martin sale a explicar su comentado cambio de rostro

El cantante Ricky Martin salió a explicar su comentado "cambio de rostro" que se tomó las portadas a comienzos de esta semana.

A través de un puñado de historias en su cuenta de Instagram el puertorriqueño aseguró que "yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro", y agregó que "si me pongo bótox, si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder".

Sin embargo explicó que "ese día de las entrevistas lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multi vitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé".

La voz de "Fuego de noche, nieve de día" indicó que pese a notar extraño su rostro "no quise cancelas las entrevistas, aunque lo hubiese hecho para no tener que estar haciendo este video".

"Mi vida está muy bien y yo estoy muy saludable", concluyó el premiado artista latino.