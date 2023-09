Se decidió: Alessia confirma su reingreso a "Gran Hermano"

Si bien hace poco Alessia del reality "Gran Hermano" puso en duda su retorno, ahora dio por confirmado que finalmente regresará.

Todo se dio en el contexto del anuncio de un repechaje para los antiguos concursantes, en donde ella fue incluida. Al enterarse, comentó su incertidumbre ante su retorno.

"Y ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental", señaló a Publimetro anteriormente.

¿Cómo se decidió Alessia para su reingreso en "Gran Hermano"?

Al ser consultada por CHV, cuando ya su decisión estaba concretada, explicó qué fue lo que la hizo oficializar su retorno a "la casa más famosa del mundo".

"Todavía no tomaba la decisión al 100%, estaba viendo los pro y los contra y fui al mall a comer con mi familia y me topé con mucha gente, abracé como a más de 100 personas y ¿cómo no iba a entrar? si me decían 'te fuiste, qué pena, pero vuelve'".