Shlomit Baytelman revela brutal imagen tras ser accidentada por un ciclista

View this post on Instagram

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Ay ... Quién sería el ciclista que a las 20:30 de ayer Viernes me accidentó? En Vicuña Mackena y Admirante Simpson

A post shared by Shlomit (@shlomit.baytelman) on Apr 27, 2019 at 3:56pm PDT