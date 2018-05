Sugieren que Jared Leto flirtea con menores de edad

El protagonista de la serie de Disney "Zack & Cody", Dylan Sprouse, y el director de "Guardians of the Galaxy", James Gunn, hicieron incendiarias publicaciones este miércoles en Twitter, con las que sugirieron que Jared Leto tiene una compulsión por flirtear con modelos menores de edad.

"Oye Jared Leto ahora que te has colado en los mensajes privados de todas las modelos entre los 18 y los 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?", publicó el rubio actor en primera intancia.

Yo @JaredLeto now that you’ve slid into the dm’s of every female model aged 18-25, what would you say your success rate is?