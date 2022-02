Tom Holland se tomará un descanso de la actuación

Pronto el actor reconocido por ser el tercero en encarnar a Spiderman en las secuelas "Far From Home" y "No Way Home", Tom Holland (25), pausará su carrera cinematográfica luego de seis años de trabajo ininterrumpido, según él mismo reveló.

En entrevista con el medio brasileño Cinepop, Holland expresó que solo tiene en mente participar de un proyecto antes de decirle adiós a las cámaras por un tiempo; el filmar un programa para Apple.

"Pero puedo decir con confianza que después de que termine ese programa de televisión, me tomaré un descanso", aseguró.

Si bien el joven actor no especificó la duración de su receso, esta no corresponde a la única oportunidad en la que se ha referido a sus intenciones de ahondar en otros aspectos de su vida.

"Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo", aseguró en diciembre a la revista People, añadiendo que ama a los niños.