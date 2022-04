Daniela Treco, una joven tiktoker mexicana, se volvió viral al relatar la emoción que sintió cuando pensó que se encontró en un festival de música con el famoso youtuber Luisito Comunica. Pero no era él. Al día siguiente le mostró las fotos a sus amigos y se llevó una decepción: "Me dicen ese no es Luisito Comunica", contó entre risas.

