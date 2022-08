Twitch suspende a una streamer por tener sexo durante transmisión en vivo

Una creadora de contenido conocida como kimmikka_ causó escándalo en Twitch, plataforma donde su cuenta fue suspendida luego que la joven fuera vista teniendo relaciones sexuales durante una transmisión en vivo.

La mujer no podrá transmitir durante siete días en su canal por infringir las normas de la comunidad. En su "stream", los seguidores de kimmikka_ notaron atípicas expresiones faciales, pero lo que la delató fue el reflejo de la ventana.

She told me it was a drunken accident and ended stream quickly



I think something this stupid warrants a perma ban