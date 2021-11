Para el deleite de los seguidores de la banda de pop punk, Blink-182, el guitarrista Mark Hoppus volvió a tocar junto a su banda en primera instancia después de un largo y complejo tratamiento por el cáncer de sangre que padecía. Junto a su compañero de grupo y amigo, Travis Barker, celebraron el hito interpretando –en una fiesta de Halloween– tres temas clásicos: "What's My Age Again", "The Rock Show" y "Family Reunion".

LEER ARTICULO COMPLETO