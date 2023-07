Vale Roth funó a usuaria que criticó la apariencia de su hija y esposo

Valentina Roth se aburrió de los odiosos mensajes que le enviaba una seguidora y terminó exponiéndola en redes sociales.

"Señora, deje de mandarme mensajes ofendiendo a mi marido y a mi guagua. Ridícula, enferma mental", escribió la bailarina, antes de mostrar algunos de los comentarios que la mujer le enviaba.

Roth expuso el nombre y redes sociales de la mujer, que le mandó mensajes como "tú eres bonita pero tu esposo mmmm un poco", "tiene los ojos del papá, que no son bonitos" o "has publicado tanto tu ideal de maternidad y no te ha resultado nada".

"Me ha hueveado... Si tú eres amiga de ella, qué miedo. Me responde las historias con pura mala onda, ya me tiene chata", recriminó Vale Roth.