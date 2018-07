Viñuela contó la historia de amor que lo hizo sufrir cinco años

José Miguel Viñuela contó en las confesionales matinales de "Mucho Gusto" cómo fue el amor casi enfermizo que lo hizo sufrir durante cinco años. El animador sorprendió a sus compañeros por la historia romántica.

Era una relación que terminó, pero que nunca terminó completamente. El hecho pasó hace muchos años, pero el recuerdo de Viñuela es tan vívido que emocionó a sus compañeros.

"Me fueron a tocar la puerta a la casa y era ella. Se sentó en el sillón y me dijo que estaba dispuesta a perdonarme, que volvamos. Mi cabeza estaba ahí, pero mi corazón no", relató en Mega.

"Volvió de nuevo y me dijo que estaba empezando a salir una persona, pero 'estoy dispuesta a dejar de salir y darte la oportunidad de que lo intentemos de nuevo'. Yo lo encuentro romántico porque es jugarse a morir", agregó ante la sorpresa de sus compañeros.

"Después terminé una relación y empiezo a tener contacto con ella, por Messenger en esa época. Nos veíamos y hablábamos y yo decía 'esto está empezando a funcionar de nuevo, qué bonito'. Nos juntamos a tomar un café, ella estaba súper linda. Le dije 'quiero pedirte perdón y recompongamos esto'.

"En ese minuto ella me dijo que no, que estaba saliendo con una persona, llevamos un mes y medio de relación. Ahí me morí, lloré, lloré. Yo soy romántico, heavy. Ahí me fui a vivir solo. Estos días ha soñado y me quedé pegado con ella cinco años. Llegaba a los lugares donde ella trabajaba, averiguaba dónde iba a estar y me pedía un trago".

"Siempre sentí que hubo química. Uno lo siente cuando terminai con alguien. Yo seguía haciendo mi vida paralela y salía saliendo con otras personas", remató Viñuela.