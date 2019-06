Youtuber lleva 36 horas desaparecido tras publicar video donde aludía al suicidio

El youtuber estadounidense Desmond Amofah, conocido en la red como "Etika", fue reportado como desaparecido y desde hace 36 horas que se desconoce su paradero.

Según detalla el sitio Kotaku, el vlogger conocido por su afición a Nintendo publicó en las últimas horas un video de más de 8 minutos donde aludía al suicidio.

"Fue una vida divertida, lo pasé muy bien. Fue genial. Pero que se acabe tan rápido es porque está todo jodido", dijo en el clip que generó preocupación entre sus fanáticos.

El año pasado, y de manera inesperada, "Etika" publicó contenido pronográfico en su canal de Youtube y sufrió la cancelación de manera permanente. Tras este altercado el youtuber publicó un mensaje en el que aseguraba que "ahora es mi turno de morir".

En abril de este año el joven de 29 años fue arrestado por la policía en su casa de Brooklyn después de haber publicado una serie de tuiteos violentos y de publicar una fotografía donde aparecía con una pistola. "Amenazó con suicidarse en su departamento", explicó la policía en aquella ocasión. El video de la detención fue visto en vivo por más de 19 mil personas.

Have you seen Desmond Amofah aka Etika?

He was last heard from June 19 at about 8PM by phone. He is 29 years old, approx 6 feet tall, and 160 lbs. He is a known @YouTube blogger and has many people concerned after a recent video. Call @NYPDTips anonymously with info 800-577-TIPS pic.twitter.com/SfaDa2OifJ