Pornhub estrenará su primera película no pornográfica

Este miércoles el sitio Pornhub estrenará "Shakedown", su primera película no pornográfica que busca explorar nuevos horizontes.

Según informó Variety, desde el servicio que logró 42.000 millones de visitas en 2019, quieren ampliar sus rangos de público y así tener un contenido más diverso.

El largometraje está dirigido por la artista conceptual Leilah Weinraub y trata sobre la realidad de hombres y mujeres homosexuales en el inicio de los clubes lésbicos en Los Angeles.

"Esta película es parte de un compromiso general más grande que tiene Pornhub para apoyar las artes. Queremos ser vistos como una plataforma que pueden usar artistas y creadores. Hemos visto artistas en general subir al sitio contenido que podría no tener un hogar en lugares como YouTube o Vimeo, que no permiten desnudez. Para nosotros, estrenar un largometraje no tiene precedentes. Estamos muy emocionados", señaló Alex Klein, brand manager de Pornhub.

"Shakedown" podrá verse en la plataforma totalmente gratis durante el mes de marzo.