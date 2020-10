Amazon anuncia serie de "Sé lo que hicieron el verano pasado"

La plataforma Amazon Prime Video anunció la realización de una serie de terror sobre "Sé lo que hicieron el verano pasado", la clásica novela de Lois Duncan de 1973.

Este nuevo proyecto será producido en conjunto por Amazon y Sony Pictures Television, y tendrá como escritora a Sara Goodman, guionista de "Gossip Girl".

"Las mejores franquicias de terror siempre tienen otro susto al acecho y esta serie de Sara Goodman, I Know What You Did Last Summer, es una actualización perfectamente retorcida de la icónica película 'slasher'", dijo Albert Cheng, codirector de Televisión en Amazon Studios.

La referencia del ejecutivo corresponde a la reconocida película del mismo nombre estrenada en 1997 y protagonizada por Sarah Michelle Gellar. La cinta obtuvo dos secuelas que, en todo caso, no alcanzaron la repercusión ni la recaudación de la primera.

Por ahora la serie de "Sé lo que hicieron el verano pasado" de Amazon no cuenta con miembros en su elenco.