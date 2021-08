Catherine Zeta-Jones será "Morticia" en nueva serie de "Los locos Addams"

La actriz Catherine Zeta-Jones fue confirmada para el papel de "Morticia" en "Wednesday", una nueva serie de Netflix sobre "Los locos Addams".

La británica se incorpora así a un elenco ya compuesto por Luis Guzmán como "Homero Addams" y Jenna Ortega como "Wednesday Addams".

La producción estará centrada en este último personaje y será encabezada por Netflix y Tim Burton, el director nominado al Oscar que debutará como showrunner televisivo.

Por ahora "Wednesday", que tendrá ocho episodios, no cuenta con fecha de estreno.

