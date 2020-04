Chris Hemsworth asegura haber grabado la escena más compleja de su carrera

Este 24 de abril Netflix estrenará su nueva película de acción "Misión de rescate", en la que el actor Chris Hemsworth aseguró haber rodado la escena más compleja de su carrera.

"Por lejos la escena de acción más complicada de la que he sido parte. Y como si no fuera lo suficientemente compleja, nuestro director decidió que quería filmar un plano secuencia. ¡Son casi 12 minutos de duración y es tan cansador mirarla como lo fue filmarla!", detalló el protagonista de esta cinta producida por los hermanos Russo ("Avengers").

Se trata de una secuencia donde el mercenario "Tyler Rake" (Hemsworth) protagoniza una persecución múltiple en automóvil, dando como resultado una de las mejores escenas de toda la cinta.

By far the most complicated action sequence I’ve ever been part of, and if it wasn’t already complex enough, our director decided to shoot it as a “oner” — almost 12 minutes long and it’s about as exhausting to watch as it was to film. Strap in folks! pic.twitter.com/zQZtzm7tRW