"Dark" se convirtió en la serie más popular del mundo

La serie alemana "Dark", que recientemente estrenó su última temporada, se convirtió en el programa de televisión más popular del momento a nivel mundial.

La ficción encabeza los listados de Flix Patrol, una plataforma de estadísticas que da cuenta de los títulos más populares de los servicios de streaming. Allí "Dark" encabeza el apartado de series de Netflix sobre producciones como "Floor is lava", "The sinner" y "13 Reasons why".

Con un puntaje de 595 "Dark" también se alza como la serie más popular a nivel mundial y en Sudamérica, donde es la número uno en todos los países, excepto en Ecuador.

La medición que realiza esta plataforma se actualiza diariamente dependiendo de factores como el tiempo por el que una serie permanece como un contenido popular o su discusión en redes sociales. Sin embargo, Flix Patrol apunta a que sus datos no miden la audiencia de series y películas.

El hito fue destacado por Baran bo Odar, uno de los creadores de "Dark", quien celebró la noticia en su cuenta de Instagram.