Disney anuncia 10 nuevas series de "Star Wars" y películas a cargo de Patty Jenkins y Taika Waititi

Los fanáticos de Disney están muy emocionados con los nuevos anuncios que realizó la compañía durante el Inverstors Day.

Lo más destacado viene de la mano de Disney+, en donde veremos 10 series nuevas de "Star Wars" y 10 series nuevas de Marvel.

Sobre "Star Wars", se dieron a conocer dos títulos: "Ahsoka", que será un spin-off de "The Mandalorian", "Andor" y "Rangers of the New Republic". La idea es que todo terminará uniéndose de alguna forma. También anunció diversas series animadas de este universo.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Por su parte, la serie Obi Wan tendrá el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Películas

Otros de los grandes anuncios llegó de la mano de las películas, confirmando que Taika Waititi se hará cargo de una.

Sin embargo, fue el anuncio de la mano de Patty Jenkins la gran sorpresa, quien dirigirá la cinta de nombre "Rogue Squadron".

#DisneyInvestorDay el futuro de Star Wars en el cine. Patty Jenkins y Taika Waititi. pic.twitter.com/eZjwcTJ3LR — Nacho Teso (@nachoteso) December 10, 2020

Respecto a Marvel, todavía se desconocen cuáles serán las nuevas historias que desarrollará el servicio streaming.

Series en Hulu

Nicole Kidman y Melissa McCarthy aterrizarán en la plataforma para protagonizar "Nine Perfect Strangers", un thriller de David E. Kelley ("Big Little Lies").

Además, Michael Keaton, Peter Sarsgaard y Rosario Dawson, darán vida a una serie inspirada en hechos reales.