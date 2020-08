Este 28 de agosto se llevará a cabo "Todos Up!", un evento transmitido vía streaming que contará con números de canto, baile y artes circenses a cargo de ex figuras de programas de talento. En el especial de 60 minutos participará Julio Allendes, Luisella Toledo y David Espinoza de "Bailando por un sueño", la ex "The Voice" Javiera Flores y los ex "Rojo" Ivana Riquelme y Edwin Joseph, entre otros.

La cita es para este viernes 28 de agosto desde las 21:00 horas en el sitio web de Streaming.