Estas son las series y películas que llegan a Netflix en agosto

La plataforma Netflix dio a conocer el listado de series y películas que estrenará en el mes de agosto, donde destaca el nuevo programa de cocina de la socialité Paris Hilton.

"En la cocina con Paris Hilton" es un programa que promete demostrar que cualquiera puede cocinar. Su debut está fijado para el 4 de agosto.

Además está el nuevo animé basado en la obra de Andrzej Sapkowski, "The Witcher: Nightmare of the Wolf", la cual estará basada en el maestro de "Geralt de Rivia", "Vesemir". Su estreno está fijado para el 23 de agosto.

El actor Jason Momoa también estará presente en el catálogo de Netflix con la película "Sweet Girl", en la que interpretará a un padre que hará todo lo posible por proteger a su familia. La cinta llegará al streaming el 20 de agosto.

"La directora" el 20 de agosto; "El Reino" el 13 y "Clickbait" el 25 también destacan entre los estrenos televisivos.