"Get Back": Disney+ estrena mega documental de The Beatles

Este jueves 25 de noviembre Disney+ estrenó la primera parte de "Get Back", el mega documental del cineasta Peter Jackson sobre el grupo The Beatles y la grabación de su álbum "Let it be" en 1969.

En la plataforma de streaming ya está el capítulo uno con una duración de dos horas y 36 minutos, y centrado en la llegada de la banda a los estudios Twickenham durante los primeros siete días de rodaje.

Este viernes 26 y sábado 27 debutarán la segunda y tercera parte, respectivamente, cada una con una extensión similar.

Las imágenes fueron obtenidas de cientos de horas de grabaciones durante el registro de "Let it be" y del documental que acompañó a la salida de ese disco. A diferencia de esa película, esta nueva versión de Peter Jackson profundizará en la relación de Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr, mostrándolos de una manera "más honesta".

"Dentro de las ocho horas de película obtendrás un sentido bastante fuerte de la historia real", indicó Jackson, quien además descartó que Yoko Ono haya influido en la mediática separación de The Beatles.