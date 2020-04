HBO anuncia acceso gratuito a su contenido digital en América Latina

La cadena HBO anunció el comienzo de una experiencia única de acceso a América Latina, el cual empieza desde este miércoles en sus respectivas plataformas digitales.

Sin costo alguno, desde HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en los servicios de contenido On Demand, se pondrán ver diversos títulos.

La programación empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril: "Avenue 5", "Euphoria", "His Dark Materials", "The Outsider" y "Watchmen". Se suma la primera temporada de la serie de Pablo Larraín, "Prófugos".

Por su parte, señalaron que gradualemnte pondrán otros títulos exclusivos como "Sex and the City" y "The Sopranos".

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.