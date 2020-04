HBO libera títulos de acceso gratuito en su plataforma de streaming

La cadena HBO estrenó su propio catálogo gratuito en su plataforma de streaming, el cual contiene títulos como "Los Soprano" y "Sex and the City".

A traves del sitio web de la compañía será posible ver las dos primeras temporadas de la épica serie de James Gandolfini y la primera de "Sex and the City". Solo basta el registro de los datos del usuario y los programas quedarán liberados (no es necesaria una tarjeta de crédito).

Además de estas producciones HBO cuenta con las primeras temporada de la chilena "Prófugos" y la brasileña "El Negocio". En el catálogo también se pueden encontrar los primeros episodios de series como "Euphoria", "Watchmen", "His dark materials" y "Avenue 5", la comedia recientemente estrenada con Hugh Laurie como protagonista.

Según la cadena, los títulos también podrán verse en su servicio On Demand a través de los diversos cableoperadores.