HBO Max llega a Chile: 10 producciones imperdibles en el nuevo servicio de streaming

Desde este martes 29, HBO Max aterriza en Latinoamérica, con Chile dentro de los territorios en los que se podrá acceder al nuevo servicio de streaming.

Aquellos suscriptores de HBO Go migrarán automáticamente a la nueva plataforma, mientras que los usuarios que se suscriban por primera vez podrán optar a dos planes, con precios entre $4.990 y $6.990.

La plataforma tendrá en exclusiva varias sagas taquilleras, como "Harry Potter", "The Matrix", "El Señor de los Anillos", DC, "Alien", "Tiburón", "Arma Mortal" y "Pesadilla", entre otras.

También populares series, como "Friends", "The Big Bang Theory", "El Príncipe del Rap", "Two and a Half Men", "Hora de Aventura", "Rick and Morty" y la versión británica de "The Office".

Asimismo, también en Latinoamérica se podrán ver producciones creadas exclusivamente para la plataforma, como "The Flight Attendant", "Raised by Wolves", "Selena + Chef", "Zack Snyder's Justice League" y el especial de reunión de "Friends", así como próximamente la versión 2021 de "Gossip Girl" y una nueva temporada de "Sex and the City".

A continuación, 10 producciones que debes ver en HBO Max:

"Joker"

La película protagonizada por Joaquin Phoenix, que le dio un Oscar al Mejor Actor en 2020.

"Harry Potter"

Las ocho películas de "Harry Potter", desde "La piedra filosofal" de 2001 hasta "Las reliquias de la muerte - parte 2" de 2011. Además, "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos" (2016) y "Crímenes de Grindelwald" (2018).

"El Señor de los Anillos"

La trilogía compuesta por "La Comunidad del Anillo" (2001), "Las Dos Torres" (2002) y "El Retorno del Rey" (2003), junto con "El hobbit: un viaje inesperado" (2012), "El hobbit: la desolación de Smaug" (2013) y "El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos" (2014).

"Batman Returns"

Después de la trilogía de Nolan, esta cinta de 1992 es considerada la mejor sobre la estrella de DC, con Michael Keaton en el papel principal.

"Mujer Maravilla"

La película de 2017 es la primera sobre el personaje en el cine con Gal Gadot como figura, que luego repetiría en la secuela de 2020 y también en "Justice League" de 2017.

"Friends"

La popular comedia noventera llegará con sus 10 temporadas completas, además del especial grabado este año exclusivamente para la plataforma.

"Euphoria"



El drama que le otorgó el Emmy como Mejor Actriz a Zendaya estará disponible con su primera temporada más los dos capítulos especiales emitidos en los últimos meses.

"Game of Thrones"

Las ocho temporadas de la producción basada en la obra literaria de George R.R. Martin se podrán ver en la plataforma, junto con el documental "The Last Watch" sobre la creación de la última temporada.

"The Big Bang Theory"

La comedia que terminó en 2019 arribará con sus 12 temporadas con la historia centrada en cinco amigos, encabezados por "Sheldon" que le dio a Jim Parsons un Globo de Oro y cuatro Emmys.

"Rick and Morty"

La popular serie animada creada por Justin Roiland y Dan Harmon llegará con sus cinco temporadas, incluida la quinta estrenada en junio.